Kayseri'nin beyaza bürünen 'renkli evler'i dronla görüntülendi

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesindeki "renkli evler" olarak bilinen yapılar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte son bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından birçok ilçede bulunan yapılar beyaza büründü.

Erciyes Dağı'nın yamacında bulunan Hacılar ilçesinde de kar yağışının ardından renkli yapılarıyla bilinen Yukarı Mahalle'deki evlerde güzel görüntü oluştu.

Çeşitli canlı renklere boyanmış yüzlerce yapı, karla bütünleşerek kartpostallık görüntü oluşturdu.

Rengarenk evlerin karla iç içe geçmesi dronla görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi ortaklığıyla yürütülen ve renk tercihinin ev sahiplerine bırakıldığı proje kapsamında, yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik alandaki yapıların dış cephe boyaması yaklaşık 4 yıl önce yapılmıştı.