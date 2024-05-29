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Kayseri Kafkas Derneği'nden Çerkes el sanatları sergisi

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Kayseri Kafkas Derneği bünyesinde açılan geleneksel Çerkes el sanatları kursuna katılanların el emeği ürünleri, tarihi Tol Kilise'de sergilendi. Sergide kadınlar tarafından işlenen Çerkes kültürüne ait kazaziye, şarhan, kamçı gibi ürünler ile çeşitli sembollerle işlenmiş çanta, kolye ve kıyafetler ile Çerkes gelin ve damadına ait kıyafetler sergileniyor. Sergi, 31 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Kayseri Kafkas Derneği bünyesinde açılan geleneksel Çerkes el sanatları kursuna katılanların el emeği ürünleri, tarihi Tol Kilise'de sergilendi.

Talas Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen serginin açılışında konuşan Dernek Başkanı Nurşah Özyürek, yıl boyunca kursa katılarak kültürlerinin gelecek nesillere taşınmasına vesile olan kursiyerlere ve eğitmenlere teşekkür etti.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de Çerkeslerin başta dilleri olmak üzere el sanatlarını, folklorunu, adetlerini ve yaşam tarzlarını korumaya çalıştıklarını dile getirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise tarihi Tol Kilise'nin atmosferinde sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sergide kadınlar tarafından işlenen Çerkes kültürüne ait kazaziye, şarhan, kamçı gibi ürünler ile çeşitli sembollerle işlenmiş çanta, kolye ve kıyafetler ile Çerkes gelin ve damadına ait kıyafetler sergileniyor.

Sergi, 31 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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