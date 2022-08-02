Kayseri haberi: İncesu'daki Kara Mustafa Paşa Kervansarayı turizme kazandırılacak

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 17. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, restorasyon ve yeni açılan işyerleri ile turizme kazandırılıyor.

Osmanlı veziri Merzifonlu Silahtar Mustafa Paşa tarafından külliye olarak yaptırılan Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda otuz dükkanlık alışveriş yerleri Valilik talimatı ile restore edilmeye başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, külliyenin kervansaray, arasta, fırın, cami, medrese, sıbyan mektebi, dükkanlar ve hamamdan oluştuğunu söyledi.

Göçer, "Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından restorasyonu yapılmakta. Restorasyon işlerinin sonuna geldik. Yapımı tamamlanan iş yerleri hizmete açılıp turizme kazandırılacak. Açılan ilk dükkan KAYMEK'in arasta satış ofisi. Burada kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri satışa sunuluyor. Yine bir el işlemeleri satış ofisi ve 2 kadın kooperatifimiz burada faaliyete başlayacak. Kayserili hemşehrilerimizi ve tarihseverleri Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'na davet ediyorum." dedi.