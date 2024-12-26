Kayseri'de Yükümlülerden Oluşan Mehter Takımı Konser Verdi
Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki 26 yükümlü, 'Ruhun Sesi Mehter ile Yeniden Diriliş Projesi' kapsamında parkta konser vererek müzik yeteneklerini sergiledi.
Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde 26 yükümlüden oluşturulan mehter takımı, parkta konser verdi.
Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Himaye Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında yükümlülerin oluşturduğu mehter takımı, Mimarsinan Parkı'nda sahne aldı.
Vatandaşlardan bazıları, konseri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün hibe desteğiyle hayata geçirilen "Ruhun Sesi Mehter ile Yeniden Diriliş Projesi" kapsamında 2,5 ay önce oluşturulan mehter takımında, müziğe ve enstrümanlara yatkın, mesleği amatör olarak yapan gönüllü 26 yükümlü yer alıyor.
Mehter takımı, ilk olarak Kayseri'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde sahne almıştı.