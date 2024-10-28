Kayseri'de 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' Sergisi Açıldı

Kayseri'de, Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonundan hüsnühat eserlerinin de bulunduğu "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" adlı serginin açılışı yapıldı.

İslam sanatının seçkin örneklerini bir araya getiren 24 hattata ait 41 eserin yer aldığı sergi, Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, en nadide eserlerinden oluşan "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisinin açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hat sanatının öneminden bahseden Yazgı, "İslam medeniyetinin en derin anlamlarını yansıtan estetik ve manayı harmanlayan nadide bir gelenektir. İslam'ın kutsal metinlerinin nakış gibi işlenmesiyle ortaya çıkan bu sanat eserleri, asırlardır hem gönüllerimizi hem de zihinlerimizi beslemektedir. Türk milleti olarak İslam medeniyetine katkılarımızın bir göstergesi olan bu sanatımızın yaşatılması, korunması ve yeni nesillere aktarılması bakanlığımız için bir vazife niteliğindedir." diye konuştu.

Yazgı, sergide Hafız Osman'dan Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye, Hasan Çelebi'den Ali Toy'a ve Mehmet Özçay'a kadar birçok hattatın 41 eserinin yer aldığını, değerli eserlerin tarihi bir yolculuğa çıkardığını da ifade etti.

Vali Gökmen Çiçek de İslam eserlerinin önemli olduğunu belirterek, bu eserlere Yıldız Holding tarafından sahip çıkılarak yok olmalarının önlendiğini söyledi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın ise Anadolu'nun en köklü yerleşim yerlerinden Kayseri'de, sanatın birleştirici gücü sayesinde bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Mutlu et, mutlu ol" felsefesinden hareketle sanatı toplumla buluşturmanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Taşkın, şunları kaydetti:

"Bu şiarla geleneksel ve çağdaş sanatın en nadide örneklerini içeren yaklaşık 2 bin esere ulaşan Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'nu, Çamlıca Kampüsü'müzde tüm sanatseverlerle sürekli bir sergiyle buluşturuyoruz. Bununla yetinmeyerek sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla eserlerimizi sergiler aracılığıyla ülkemizin dört bir yanına taşıyoruz. Kayserili sanatseverleri bu kıymetli yazıların manevi zenginliğini paylaşmak üzere sergimize davet ediyorum."

Sergi, 28 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Sergi açılışına, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ile Murat Cahid Cıngı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri katıldı.