Öğretmenler kurdukları tiyatro ekibi ile hayallerini gerçekleştiriyor

Kayseri'de bir grup öğretmen kurs sonrası kurdukları tiyatro ekibiyle hayallerini gerçekleştiriyor. Ders saatleri dışında kendi yazdıkları eserlere çalışan öğretmenlerin tiyatro merakı öğrencilerine de ilham oluyor.

Kayseri Melikgazi Halk Eğitim Merkezi'nde 2024'te açılan tiyatro kursunda tanışan yaklaşık 20 öğretmen, kurdukları tiyatro ekibiyle yıllardır hayal ettikleri sahnede sanat icra ediyor. Sanatolya Tiyatro Topluluğu ismiyle sanatlarını sahneye taşıyan öğretmenler, tiyatro sevdasına olan tutkuları nedeniyle ders saatleri dışında bir araya gelerek, oyunlar yazarak, prova yapıyor. Topluluk dışında öğretmenler okullarında tiyatro merakı olan öğrencilere de eğitim vererek, sanat aşılıyor. Sanatolya Tiyatro Topluluğu'nda yönetmenlik görevini yürüten ve Özel Eğitim Öğretmeni olan Yusuf Balaban, sloganlarının 'tiyatro iyidir, iyileştirir' olduğunu söyleyerek, "Bu ekibin yolculuğun 2024 yılında Melikgazi Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursla başladı. Bu ekip orada bir araya geldi ve sonrasında yolculuğumuza bağımsız olarak devam etmeye karar verdik. Sanatolya Tiyatro Topluluğu olarak ekibimizi adlandırarak, yolculuğumuza devam ettik. Ekibimiz yaklaşık 20 kişiden oluşan bir öğretmen grubu. Hepimiz öğretmeniz, Ekibimizle Milli Eğitim Müdürlüğü'müz için dönem dönem oyunlarımızı oynadık. Onun dışında halkımıza karşı sanatımızı yaptık. Yaklaşık 4-5 tane oyun yaptık. Bunların içerisinde kendimizin yazık, oynadığımız oyunlarımız da var. Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün destekleriyle 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nin salonunu kullanmaktayız. Okul yönetimi de sağ olsunlar bize her konuda destek oluyorlar. Burada ekibin tamamının öğretmen olması farklı farkındalıklarda ortaya çıkarıyor. Bugün ama sadece tiyatro yapmak değil, sahnedeki enerjimizi sınıflara da taşıyoruz. Öğrencilerimize de örnek oluyoruz. Şu anda ekibimizdeki pek çok arkadaşımız kendi okullarında öğrencilerini tiyatro konusunda çalıştırıyorlar. Sanatla uğraşan öğrenciler, şiddet ve bağımlılık gibi bütün olumsuzluklardan uzaklaştığı için sanat büyük bir ilaçtır. 'Tiyatro iyidir, iyileştirir' bizim sloganımız. Sanatı her yerde kullanmaya ve insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tiyatro hayaline geç de olsa kavuştuğunu dile getiren Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Uğur Gündoğdu ise, "Kendi kendimizi geliştirdiğimiz bir ekip olduk. Hatta ekipten ziyade bir aile olduk. Tiyatro aşkı bizi bir araya getirdi. Tiyatro benim için bir aşktı. İçimde kalan bir uhdeydi. 2024 yılında Melikgazi Halk Eğitim Merkezi kurs açınca eşim tiyatroya ilk adımı atmamı sağladı. İçimdeki tiyatro isteğini eşime anlatmıştım. Kendisi beni kursa kaydettirdi. Daha sonra ekip arkadaşlarımın heyecanı ve tiyatroya olan ilgisi sayesinde biz aile olduğumuz ortamda tiyatroya devam ediyoruz. Uzun yıllarda devam etmek istiyoruz" dedi.

Öğrencilerinin de kendilerinden görerek, sanatla uğraşmalarının mutluluk verici olduğunu belirten İlkokul öğretmeni Betül Adıyahşi de, "Tiyatro yolculuğumuz, Melikgazi Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu bir kursla başladı. Tiyatro aşkımız ve sevgimiz bizi o kursla birleştirdi. Kursun sonunda bir tiyatro gösterisi yaptık. Onun sonunda da birbirimizden kopmadık. Bu şekilde devam ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü'müze bağlı olarak, çalışmalarımızı okul ders saatleri dışında devam ettiriyoruz. Bizim öğretmen arkadaşlarımızda bizi izlemekten çok zevk alıyor. Onun dışında artık biraz daha tanınırlığımız arttığı için tanımadığımız insanlarda bize ilgi duymaya başladı. İki tane büyük oyun gerçekleştirdik. İkisinden de çok şükür alnımızın akıyla çıktık. İlgi ve alaka güzel biz de bu işi severek yapıyoruz. Hepimiz öğretmen olduğumuz için tiyatroyu sınıflarımıza da taşıdık. Ben ilkokul öğretmeniyim. Öğrencilerimle küçük skeçlerde hazırlıyorum. Öğrencilerimizin, sanat, spor ve bilimle uğraşması bizim için mutluluk verici. Özellikle çocuklarımızı başka yönlerde vakit geçireceklerine sanat, spor ve bilimle uğraşmaları çok daha mutluluk verici" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı