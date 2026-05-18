Kayseri'de Müzeler Günü programı düzenlendi

Kayseri'de "Müzeler Bölünmüş Dünyayı Birleştiriyor" temasıyla Müzeler Günü programı düzenlendi.

Kayseri Müze Müdürlüğünce Arkeoloji Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, serginin açılışıyla başladı.

Sergide, öğrenciler tarafından yapılan 20 eser sergilendi.

Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız, AA muhabirine, etkinliğin Uluslararası Müzeler Günü kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Programa Erciyes Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Selçuklu Uygarlık Enstitüsü gibi kurumların katkı sağladığını belirten Yıldız, "Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerimizin hazırlamış olduğu Müzeler Bölünmüş Dünyayı Birleştiriyor temasıyla sergi düzenlendi. Aynı zamanda burada Türkiye Selçuklu Hanım Sultanları temasıyla konferans verildi." diye konuştu.

Yıldız, hafta boyunca etkinliklerin devam edeceğini ve öğrencilere yönelik kapsamlı müze ziyaretlerinin yapılacağını ifade etti.

Sunumlarla devam eden programa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.