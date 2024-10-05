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Kayseri'de Gastronomi Günleri'nde 1 tonluk sucuk döner pişirildi

Kayseri'de Gastronomi Günleri'nde 1 tonluk sucuk döner pişirildi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 tonluk sucuk döner vatandaşlara dağıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 tonluk sucuk döner vatandaşlara dağıtıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ikincisi düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri etkinlikleri kapsamında şefler tarafından kesilen 1 tonluk sucuk döner vatandaşlara ikram edildi.

Sucuk döner kesme deneyimi yaşayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gazetecilere, dün başlayan Kayseri Gastronomi Günleri'ne beklentinin üzerinde katılım olduğunu söyledi.

Geçen yıl aynı yerde düzenlenen etkinlikte tek kazanda 1 ton mantı pişirerek vatandaşlara ikram ettiklerini anımsatan Büyükkılıç, "Bu sene de 1 tonluk sucuk döner hazırladık ve vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Önümüzdeki yıl da sürpriz ikramlarımız olacak. Kayseri'miz her zaman olumlu anılmaya değer bir şehir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Kültür Sanat

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