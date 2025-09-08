Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde 102 Eserle Tarihi Sergi Açıldı

Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde açılan sergide, farklı dönemlere ait 102 obje, Cumhuriyet'in 102. yılına atfen ziyaretçilerle buluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, tarihi eserlerin 6-14 Eylül arasında Kayseri'de düzenlenecek Kültür Yolu Festivali kapsamında sergilenmesini uygun gördü.

Kayseri Arkeoloji Müzesi Asur Ticaret Kolonileri Devri Salonu'nda açılan sergide, Asur Ticaret Kolonileri Çağı ile Geç Osmanlı Dönemi'nden Erken Cumhuriyet Dönemi'ne uzanan, kentin 6 bin yıllık ticaret birikimini yansıtan çivi yazılı kil tabletler, takılar, yüzükler, zanaatkar işçiliği ile küçük akik taşlara yapılmış portreler ve ticari objelere dair mühürler gibi 102 eser yer alıyor.

Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız, AA muhabirine, "Geçmişten Günümüze Kayseri'de Ticaret Sergisi" ile kentteki ticari birikimin 6 bin yıl boyunca süregelen bir yaşanmışlığın sonucu olarak ortaya çıktığını ziyaretçilere kısa ve öz olarak aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Yıldız, özel objelerden oluşan eserlerin ilk kez ziyaretçilerle buluşturulduğunu belirtti.

Kültür Yolu Festivali'nin heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Yıldız, "Eserleri özel objelerden seçmeye çalıştık. Sergimizi, Kültür Yolu Festivali'nin ilk defa düzenlenmesine anı olarak, Cumhuriyetimizin 102. yılına atfen ilk defa sergilenecek objelerden oluşturarak ziyaretçilerle buluşturmayı planladık." dedi.

"Tamamı Kayseri'deki uygarlıklara ait eserlerden seçildi"

Yıldız, serginin 6-14 Eylül arasında ücretsiz gezilebileceğini ifade etti.

Serginin şehrin ticari hafızasını yansıttığını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu sergide seçilen eserlerimizin tamamı Kayseri'de. 1949 yılından beri rahmetli Prof. Dr. Tahsin Özgüç hocamız ve günümüzde de Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu hocamızın kazılarını devam ettirdiği Kültepe Ören Yeri'ndeki kazılarda bulunan eserler ve aynı zamanda vatandaşlarımızın bularak, yasal olarak, sorumluluk bilinciyle bize getirdikleri, bu sayede kazandığımız eserlerimizdir. Bazıları da mahkemeler yoluyla müzemize intikal ettirilen ama tamamı Kayseri'deki uygarlıklara ait eserlerden seçildi."

Müzede, ilk kez görücüye çıkan 102 tarihi eserin yanında sergilenen 56 eser de ziyaretçilerini bekliyor.