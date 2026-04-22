Kayseri "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Kayseri'nin "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiğini duyurdu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, kentin 6 bin yıllık geçmişi, Kültepe'den bugüne uzanan köklü tarihi ve kültürel mirasıyla bu ünvanı almaya hak kazandığını belirtti.

Memduh Büyükkılıç, kentin hem geçmişin izlerini taşıyan tarihi yapıları hem de kültürel değerlerin yaşatılmasına yönelik restorasyon ve dönüşüm projeleriyle dikkati çektiğini ifade etti.

Bu ünvanın sadece Kayseri için değil tüm Türkiye ve Türk dünyası için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Büyükkılıç, "Kayseri'mizi Türk dünyasının kültür merkezi haline getirecek bu önemli adım, ortak tarih ve değerlerimizi daha güçlü şekilde geleceğe taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, Kayseri'nin "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesi sürecine katkı sunan herkese teşekkür etti.

TÜRKSOY'un 1993'te Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye tarafından kurulduğunu hatırlatan Büyükkılıç, teşkilatın Türk kültürünü koruma, yaşatma ve uluslararası düzeyde tanıtma amacıyla önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.