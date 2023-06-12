Katar'da 32. Uluslararası Kitap Fuarı başladı

Katar'da düzenlenen 32. Doha Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde 21 Haziran'a kadar devam edecek fuarın açılışını Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani yaptı.

Bu yıl "Okuyarak yükseliyoruz" temasıyla düzenlenen fuara, 37 ülkeden 500'ün üzerinde yayınevi katılıyor.

Fuar kapsamında şiir gecelerinin yanı sıra kültürel, bilimsel, edebi ve sosyal içerikli onlarca seminer gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca çok sayıda şefin katılımıyla yemek programları da düzenlenecek.

Körfez bölgesinin en eski ve en büyük kitap fuarlarından biri olan Doha Uluslararası Kitap Fuarı ilk olarak 1972'de düzenlendi. Uzun süre iki yılda bir yapılan fuar 2002'den sonra her yıl düzenlenmeye başladı.