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"Kadim Şehir Kastamonu" fotoğraf sergisi Ankara'da açıldı

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Kastamonu Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen 'Kadim Şehir Kastamonu' temalı sergi, Ankara Kent Konseyi'nde açıldı. Sergide kentin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan arşiv fotoğrafları yer alıyor.

Kastamonu Kalkındırma Derneğince, şehrin geçmişine ait fotoğrafların yer aldığı "Kadim Şehir Kastamonu" temalı sergi başkentte açıldı.

Ankara Kent Konseyi'ndeki sergide kentin tarihi ve kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması ve Kastamonu'nun tanıtımına katkı sunulması amacıyla geçmiş yıllara ait arşiv fotoğrafları ziyaretçilere sunuldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, açılışta yaptığı konuşmada sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Kastamonu'nun "kadim" bir şehir olduğunu söyleyen Arıkan, "Yapacağımız çalışmalarla Kastamonu'nun hak ettiği yatırımları aldığı, hak ettiği değeri gördüğü günleri Rabb'imin bizlere nasip etmesini temenni ediyorum." dedi.

Kastamonu Kalkındırma Derneği Başkanı Turgay Civelekoğlu da şehrin tarih boyunca önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, düzenledikleri sergiyle kentin tarihi ve kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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