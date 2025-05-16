Kastamonu'da 'Zamansız Kadınlar' Tiyatro Gösterisi Gerçekleşti

Kastamonu'da 'Zamansız Kadınlar' Tiyatro Gösterisi Gerçekleşti
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Kastamonu Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'nin organize ettiği 'Zamansız Kadınlar' tiyatral gösterisi, Cumhuriyet tarihinin kahraman kadınlarını anlattı. Gösteri, Halime Çavuş Kadın Derneği üyeleri tarafından sunuldu ve Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın hazırlayıp sunduğu "Zamansız Kadınlar" tiyatral gösterisi Kastamonu'da gerçekleştirildi.

Kastamonu Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'nin organize ettiği, Halime Çavuş Kadın Derneği üyelerinin canlandırdığı gösteri, Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Cumhuriyet tarihinin ilklerine imza atan, yaşadıkları çağın ötesindeki kadınların hayat hikayelerinin anlatıldığı programda, yazar Kalıpçı sunum yaptı.

Başarı hikayelerine yer verilen kadınlar, Halime Çavuş Kadın Derneği üyelerince dönemin ruhuna uygun olarak hayat buldu.

Kastamonu Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Selime Babayiğit, konuşmasında, Kastamonu'da çok özel bir etkinliği hayata geçirdiklerini söyledi.

Gösteri hakkında bilgi veren Babayiğit, "Bugün burada tarihimizin altın sayfalarına adlarını yazdıran kahraman kadınlarımızı anlamak ve onların eşsiz fedakarlıklarını yad etmek amacıyla bir aradayız. 'Zamansız Kadınlar' başlığı altında sunduğumuz bu tiyatral gösteri, sadece bir sanat eseri değildir. Bunun ötesinde milletimizin var oluş mücadelesinde omuz omuza savaşan, cephe gerisinde destanlar yazan ve Türk devriminin gerçekleşmesine katkı sağlayan, toplumsal hayatımızın her alanında iz bırakan Türk kadınlarının kahramanlık öykülerine bir saygı duruşudur." dedi.

Gösterinin hazırlanmasında kendilerine destek veren Halime Çavuş Kadın Derneği ve Şehri Dilara Türk Müziği Topluluğuna teşekkür eden Babayiğit, "Bugün tarihin sayfalarına yolculuk yapacağız. Bu yolculukta kahraman kadınlarımızın sesine kulak verecek, onların mücadele azmini yüreğimizde hissedeceğiz." diye konuştu.

Yazar Kalıpçı ise ilgi gösteren seyircilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Kültür Sanat
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