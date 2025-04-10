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Kastamonu'da 88 Yıl Sonra Tarihi Fotoğrafın Yeniden Canlandırılması

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Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve personeli, tarihi Kastamonu Valiliği binası önünde 88 yıl önce çekilen bir fotoğrafın aynı pozunu vererek yeniden canlandırdı. Bu etkinlik, Polis Haftası kapsamında gerçekleştirildi.

Tarihi bina önünde 88 yıl sonra aynı poz

KASTAMONU - Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve personeli, tarihi Kastamonu Valiliği binası önünde 88 yıl önce çekilen fotoğraftaki aynı pozu vererek fotoğraf çektirdi.

Kastamonu Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Araştırmacı-Yazar Hamdi Nalbant'ın koleksiyonunda yer alan ve 88 yıl önce tarihi Kastamonu Valiliği binası önündeki merdivenlerde dönemin Emniyet Müdürü Muhsin Gökkaya ve 14 personelinin yer aldığı fotoğraf karesinin benzeri için Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve ekibi, objektif karşısına geçti. Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve ekibi, yıllar sonra aynı yerde verdiği görüntüyle tarihi fotoğraf karesini yeniden canlandırdı.

Kastamonu Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant, "Ben öncelikle kendim koleksiyonerim. Özellikle Kastamonu ile ilgili fotoğraflar ve evraklar biriktiriyorum. Bu fotoğrafı da geçtiğimiz yıllarda bir müzayededen satın almıştım. Malum bu hafta, Polis Haftası. Bizler de 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında bu fotoğrafın 88 yıl sonra yeniden canlandırılmasının hoş olacağını düşündük. Konuyu Kastamonu İl Emniyet Müdürümüz Kayhan Ay ile paylaştık. Müdürümüzde uygun gördüler. Müdürümüz, personeli ile birlikte Valiliğimizin merdivenlerine gelerek aynı noktada aynı kareyi çekmiş olduk. Arkadaşlarımız fotoğrafı çektiler, kendileri de aynı pozu verdiler. 88 yıl sonra aynı karenin ortaya çıkması hoş bir görüntü olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Kültür Sanat
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