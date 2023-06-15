Kaş Caz Festivali'nin İlk Programı Açıklandı

Türkiye'nin ve dünyanın en ünlü caz sanatçılarının sahne alacağı Kaş Caz Festivali, 25-26-27 Ağustos'ta düzenlenecek.

Bu sene beşincisi gerçekleştirilecek festivalin ilk programı açıklandı. Dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal'ın 70'lerden bu yana Türkiye ve dünyada sayısız proje, konser ve kayıtta trompetiyle yer almış Şenova Ülker, dünyaca ünlü ve prestijli festivallerin gediklisi piyanist Uraz Kıvaner, yeteceği ve katıldığı festivaller kadar albümleriyle de ses getiren basçı Ozan Musluoğlu, ünlü çellist Murat Süngü, Savaş Özkök, Can Olgun ve Sedef Erçetin gibi her biri enstrümanının virtüözü müzisyenlerden oluşan Istanbul Jazz Ensemble projesi festivalde yer alacak.

Kaş Amfi Tiyatro'da her sabah 08: 30'da düzenlenecek ücretsiz "Gündoğumu Dinletileri" ve 26 Ağustos'ta marinada yapılacak "Burhan Öçal Jazz ve Percussions Workshop" gibi etkinlikler de cazseverlerle buluşacak.