'Kartal Kitap Fuarı' kitapseverlere kapılarını açtı - Haberler

'Kartal Kitap Fuarı' kitapseverlere kapılarını açtı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kartal Kitap Fuarı 2022, kitapseverlere kapılarını açtı. Birçok yazar ve şairin okurlarıyla bir araya geldiği fuara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi tarafından bu sene 2'ncisi düzenlenen ve içerisinde yüzbinlerce kitabın ve 90'dan fazla yayınevinin yer aldığı Kartal Kitap Fuarı 2022, kapılarını kitapseverler için açtı. 7 bin metrekarelik Kartal Meydanı'nda gerçekleşen kitap fuarının açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP İstanbul milletvekili Akif Hamza Çebi, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, STK temsilcileri ve birçok kitapseverler katıldı. Söyleşilerin, kitap imza günlerinin, sahne performansları ile konserlerin yer alacağı fuar 10 gün boyunca tanınmış onlarca şair, yazar ve sanatçıyı ağırlayacak.

"Bugün kapılarını açan fuarımız, 10 gün sürecek"

Okuma bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlama gayreti ve çabası içinde olduklarını söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Kitap Fuarı, başladı. Biraz evvel çok kıymetli dostlarımızla, parti büyüklerimizle, muhtarlarımızla, siyasi parti temsilcileriyle ve Kartal'daki komşularımızla, meclis üyelerimiz ve vatandaşlarımızla açılışını gerçekleştirdik. Bugün kapılarını açan fuarımız, 10 gün sürecek. Burada çocukları görmek, gençleri görmek, yetişkinleri görmek çok mutluluk veriyor. Yaklaşık 100 yayınevi var. 100'e yakın yayınevinin buraya teveccüh göstermesi, 7 bin metrekare alanda düzenli bir şekilde fuar organizasyonuna katılması bizi de mutlu ediyor. Biz küçükken TÜYAP'a çok özenirdik. Buradan atlar TÜYAP'a giderdik. Dolayısıyla Anadolu Yakası'nda böyle bir organizasyonun olması, TÜYAP'ı andıracak bir organizasyonun olması için çaba sarf ediyoruz. İnşallah o noktaya bizlerle geliriz." dedi.

"Çok sayıda yazarın kitabı, gençlerle ve halkımızla buluşacak"

Konu hakkında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in göreve geldikten sonra başlattığı Kartal 2. Kitap Fuarı'ndayız. Tabii ben çok kitap okuyan bir milletvekiliyim. Türkiye'de kitabı fuarla, gençlerle buluşturan TÜYAP vardı. Benim gördüğüm kadarıyla TÜYAP'ın büyük kitap fuarlarından sonra İstanbul'da yerel yönetimler eliyle gerçekleştirmiş en büyük kitap fuarını bugün geziyoruz. Çok yayınevi var. ve çok sayıda yazarın kitabı, gençlerle ve halkımızla buluşacak." ifadelerini kullandı.

" Arkadaşlarıma kitap almaya geldim"

Fuara kitap almak için gelen Bahar Soral ise " Buraya arkadaşlarıma kitap almaya geldim. Fuar, 10 gün sürecekmiş. Aynı zamanda yazarlar gelecek. Şuan genellikle psikoloji tarzı ilgileniyorum, o tarz bakıcağım. İyi ki gelmişim." diye konuştu.