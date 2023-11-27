Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nden Mezun Olan Öğrenciler Sergi Açtı

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nden mezun olan resim bölümü öğrencileri, Kartal Belediyesi fuaye alanında düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Mezuniyet töreninde açılan sergi ile öğrenci ve veliler, çifte mutluluk yaşadı.

Özel yetenek sınavı ile girdikleri Sanat Akademisi'nden üç yıllık bir eğitim sürecinden sonra mezun olan ve belgelerini alan 13-17 yaş arası 21 öğrenci mezuniyetlerini sergi ile taçlandırdılar. Öğrencilerin yaptığı 48 resmin yer aldığı mezuniyet sergisi katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreni ve mezuniyet sergisi açılış törenine, Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Olcay Özgön'ün yanı sıra birim müdürleri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Öğrencilere mezuniyet sertifikalarını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Olcay Özgön ile ressamlar Harika Menteş, Murat Havan ile diğer öğretmenler takdim etti.

ÇOK ÖNEMLİ BİR HİZMET

Sergide Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Sanat Akademisi'nin sanat adına yapılmış çok önemli bir hizmet olduğunu kaydederek, akademide eğitim alan pek çok öğrencinin konservatuar sınavlarında başarılı olduğunu söyledi. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nden mezun olan öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergi, 1 hafta boyunca açık kalacak.

BAŞARI ORANI YÜKSEK

Kartal Belediyesi tarafından kurulan Sanat Akademisi Resim Bölümü, bugüne kadar iki kez mezun verdi. Toplamda 76 öğrencinin mezun olduğu Sanat Akademisi'nde halen 63 öğrenci eğitimine devam ediyor. Mezun olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, girdiği Güzel Sanatlar Fakülteleri'nin özel yetenek giriş sınavlarında başarı göstererek eğitimlerine devam ediyorlar.