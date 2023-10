Karşıyaka Belediye Tiyatrosu 28. Sezonuna Başladı

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 28'inci sezonuna perde açtı. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde sahneledikleri "Vahşi Komedi" ile seyircilerden tam not alan tiyatrocular, yıl boyunca hem yetişkinlerle hem de çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, en sevilen oyunlarından 'Vahşi Komedi' ile 2023-2024 sezonunun açılışını yaptı. Yelda Karataş'ın kaleme aldığı 13 yaş ve üzerine yönelik oyun, Zekeriya Hocalar'ın yönetiminde Hikmet Şimşek Sanat Merkezi sahnesine taşındı. Vahşetin gerçek yüzüne ironi dolu bir yaklaşımla ayna tutan kara komedi; herkesi kendi içine dönüp düşünmeye çağıran mesajıyla, yüreklerde ve akıllarda çarpıcı etkiler bıraktı. Belediye Tiyatrosu'nun gönüllü oyuncularının sergiledikleri başarılı performanslar ile sahne düzeni ve makyaj gibi tüm detaylar büyük beğeni kazandı.

ÜÇ AYRI OYUN DAHA YOLDA

'Vahşi Komedi' bu sezon, Aralık ayının sonuna kadar her hafta cuma günleri Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde izleyiciler ile buluşmaya devam edecek. Tiyatro, diğer yetişkin oyunlarından 'Ölümüne Cinayet'i Aralık ayının ikinci haftasından itibaren her cumartesi, 'Sevgiyi Yanlış Anladın'ı da Ocak ayından itibaren her cuma, Nisan sonuna kadar sahneye taşıyacak. 'Çirkinim İşte Kime Ne?' ise Kasım ayının ikinci haftasından başlayarak sezon boyunca her pazar günü 5 yaş ve üzeri çocuklar için sergilenecek. Tüm gösterimler ücretsiz ve herkese açık olacak.

BİR KARŞIYAKA MARKASI

Tüm tiyatroseverleri Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nu izlemeye davet eden Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Yıllardır her yaştan binlerce yurttaşımıza tiyatroyu sevdiren, nice oyuncular yetiştiren ve kent yaşamına değer katan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, kültür ve sanat alanında en değerli markalarımızdan bir tanesidir. Her sezon olduğu gibi bu sezon da birbirinden başarılı oyunlar ile bizlere tiyatro şölenleri yaşatmaya devam edecekler. Gurur kaynağımız olan tiyatro topluluğumuza yeni sezonda başarılar diliyor, ücretsiz gösterimlere herkesi bekliyoruz" dedi.