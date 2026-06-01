Vali Polat bu kez rehber oldu: Kars'ı adım adım anlattı, Peynir Müzesi'ni gezdirdi

Kars Valisi Ziya Polat, kente gelen misafirlere tarihi, kültürel ve gastronomik zenginlikleri anlatarak rehberlik yaptı. Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesi olan Kars Peynir Müzesi'ni de konuklarıyla gezdi.

Kars Valisi Ziya Polat, kente gelen misafirlerle yakından ilgilenerek adeta rehberlik yaptı. Kars'ın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini konuklarına anlatan Vali Polat, Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesi olma özelliğini taşıyan Kars Peynir Müzesi'ni de misafirleriyle birlikte gezdi.

Kars'ın son yıllarda turizm alanında önemli bir ivme yakaladığını belirten Vali Polat, kentin sahip olduğu tarihi mirasın yanı sıra yöresel ürünleri ve gastronomi değerleriyle de Türkiye'nin dikkat çeken destinasyonlarından biri olduğunu ifade etti.

Misafirlere Kars'ın geçmişten günümüze uzanan tarihini anlatan Polat, özellikle Ani'den Sarıkamış'a, Kars Kalesi'nden peynir üretim kültürüne kadar birçok konuda bilgiler verdi. Ziyaret kapsamında Türkiye'de benzeri bulunmayan Kars Peynir Müzesi gezilerek, bölgede üretilen peynir çeşitleri, geleneksel üretim yöntemleri ve Kars'ın süt ürünleri alanındaki köklü geçmişi tanıtıldı.

Müzedeki sergileri tek tek inceleyen konuklar, Kars'ın zengin peynir kültürü hakkında detaylı bilgi alma fırsatı bulurken, Vali Polat da müzenin kuruluş amacı ve bölge ekonomisine katkıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ziyaret boyunca misafirleriyle yakından ilgilenen Vali Polat'ın samimi tavırları dikkat çekerken, konuklar Kars'ın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görme imkanı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdi.

Kars'ın tanıtımına büyük önem veren Vali Ziya Polat'ın, kente gelen ziyaretçilere bizzat rehberlik etmesi takdir toplarken, bu tür çalışmaların şehrin turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunduğu belirtildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
