Kars'ta Zafer Bayramı kutlamalarında Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu konser verdi
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Kars Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Konseri'nde Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla eserlerini seslendirdi. Vali, Belediye Başkan Vekili ve diğer yetkililerin yanı sıra vatandaşlar da konseri dinledi.
Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu konser verdi.
Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Kars Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Konserinde sanatçılar eserlerini seslendirdi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, konseri vatandaşlarla dinledi.
Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarının seslendirdiği eserlere davetliler de eşlik etti.