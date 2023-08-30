Kars'ta Zafer Bayramı kutlamalarında Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu konser verdi

Kars Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Konseri'nde Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla eserlerini seslendirdi. Vali, Belediye Başkan Vekili ve diğer yetkililerin yanı sıra vatandaşlar da konseri dinledi.