Kars Yaşayan Miras Şöleni renkli görüntülerle başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kars Valiliği ve Biz Ebru Derneği iş birliğinde düzenlenen "Kars Yaşayan Miras Şöleni", renkli görüntüler eşliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları ile sanatseverleri bir araya getiren şölen, Kars'ın kültürel zenginliğini gözler önüne serdi.

Gazi Kars Bedesteni'nde gerçekleştirilen, Kafkas ekibi gösterisi ve aşıkların seslendirdiği türkülerle başlayan etkinliğin açılışı Kars Valisi Ziya Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Serkan Emir Erkmen, Milletvekili Adem Çalkın, Başsavcı Mehmet Çepni ve davetliler tarafından yapıldı.

Festivale İstanbul'dan katılan mücevher sanatkarlığı ustası Burcu Oylan, "Burada tezgahımızda görmüş olduğunuz ürünü biz sıfırdan takılabilir hale getirmek için tüm aşamalarını biz elde kendimiz yapıyoruz. Önce bir plakayı şekillendiriyoruz, kesiyoruz. Daha sonra ona şekil vermek için şişiriyoruz. Kaynak işlemleri tasfiye işlemleri, cilası, kaplaması bütün işlemler tek tek bizim elimizden geçiyor" dedi.

Etkinliğin açılışında konuşan Kars Valisi Ziya Polat, "Sultan Alparslan Han'ın diyarından, Harakani Hazretleri'nin huzurunda, on binlerce şehidin memleketinde yaşayan miras, evet gerçekten hak ettiği şehirlerden birisinde, Gazi Kars'ta büyüklerimizden, ecdadımızdan aldığımız mirası, örfümüzü, adetimizi, yarınlara aktaracak şehirdeyiz. Bu şehir özel bir şehir, Türklerin ilk yurdu, bu yurdu emanet ettikleri nesil burada, bizde üzerimize düşen görevi hak ettiği aldığımız emaneti yarına aktarmakta görevliyiz" diye konuştu.

Kars'ın köklü kültürel geçmişini yansıtan şölen kapsamında, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'nde yer alan aşıklık geleneği, Köse, Kazkaz ve Farfarafilli oyunları, keçecilik, mey yapımcılığı ve icracılığı, geleneksel oyuncak yapımı, yağmur duası törenleri ve mani söyleme geleneği gibi birçok kültürel unsur tanıtılıyor. Kentte kayıtlı bulunan 60 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısının yanı sıra Türkiye'nin 16 farklı ilinden gelen toplam 50 sanatkar ve miras taşıyıcısı da etkinlikte yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen şölenin temel amacı, somut olmayan kültürel mirasa yönelik toplumsal farkındalığı artırmak, geleneksel sanatları yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak olarak ifade edildi.

Şölen kapsamında kurulan stantlarda ziyaretçiler; iğne oyacılığı, ahşap oyuncak yapımı, ahşap baskı ve yazmacılık, lüle taşı işleme, Rize bezi dokuma, tespih yapımı, cam altı sanatı, bağlama ve tar yapımı, Siirt battaniyesi dokuma, ahşap işleri, gümüş ve Oltu taşı işleme, baston yapımı, çinicilik, Karabağ kilimi dokuma, kırkyama, telkari, bıçakçılık, naht sanatı, bitkisel örücülük, tel kırma, cam işleri, deri işleme, kazaziye, sedefkarlık ve mücevher sadekarlığı gibi geleneksel el sanatlarının inceliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Kars'ta ikinci kez düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni, hem kent sakinlerinden hem de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Şölenin, Kars'ın kültürel ve sanatsal hayatına önemli katkılar sunması ve geleneksel sanatların tanıtımına destek olması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı