Kars'ta Öğrenciler Roman Karakterlerini Canlandırdı

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Kars Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk ve dünya edebiyatının ünlü roman karakterlerini canlandırarak renkli bir etkinlik düzenledi. Kostümlü defile ve sergi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Kars'ta öğrenciler roman karakterlerini canlandırdı

KARS - Kars'ta lise öğrencileri kostümlerle roman karakterlerini canlandırdı.

Kars Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk ve dünya edebiyatının ünlü roman karakterlerini canlandırırken, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinlikte roman kahramanların kostümleriyle öğrencilerin yaptığı defile yoğun ilgi gördü.

Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, Roman Kahramanları sergisini Bedesten Bölgesi'nde açtı. Öğrenciler kıyafet ve makyajla Tolstoy'un Anna Karenina'sını, Antoine de Saint-Exupery'den Küçük Prens'i, Cengiz Aytmatov'dan Selvi Boylum Al Yazmalım'ı, Stefan Zweig'den Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu'nu, Sabahattin Ali'den Kürk Mantolu Madonna'yı, William Shakespeare'den Romeo ve Juliet'i, Balzac'dan İki Yeni Gelinin Hatıraları'nı, José Mauro de Vasconcelos'dan Şeker Portakalı'nı, Goethe'den Genç Werther'in Acıları'nı, Reşat Nuri Güntekin'den Çalıkuşu'nu canlandırdı.

Bedesten Bölgesi'nde gün boyu açık kalan sergi vatandaşlar tarafından gezildi. Öğrencilerin roman karakterlerinin kostümleriyle yaptığı sergi ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ERKOÇ - Kültür Sanat
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