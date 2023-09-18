Kars'ta Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları başladı

Kars'ta 18-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları başladı. Törenler, Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirildi ve çelenk sunma töreniyle son buldu.

Kars'ta 18-24 Eylül "Ahilik Kültürü Haftası" kutlamaları başladı.

Ahilik Haftası dolayısıyla Atatürk Heykelinin önünde tören düzenlendi. Törende Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Bakırhan ve Kars Ticaret Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu anıta çelenk sundu.

Akabinde tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törenin ardından protokol üyeleri Kars Valiliğine geçerek burada Vali Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti. - KARS