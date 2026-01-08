Kardeş Takımı 3 filmi vizyona girdi

KARDEŞ Takımı serisinin final filmi 'Kardeş Takımı 3' İstanbul'da düzenlenen gala ile vizyona girdi.

CJ ENM Türkiye ve TAFF Pictures ortak yapımı Kardeş Takımı 3, zamanda yolculuk temalı final filmiyle tüm çocukları ve aileleri eğlence dolu bir maceraya davet ediyor. İlk iki filmiyle beğeni toplayan seri, yeni filminde seyirciyi macera ve mizah serüvenin içine davet ediyor. Film, aile bağları, dayanışma ve takım ruhu gibi konuları eğlenceli bir anlatımla işleyerek her yaştan izleyiciye hitap etmeyi hedefliyor.

Yönetmenliğini Bedran Güzel'in, senaristliğini Elif Dede'nin üstlendiği filmde; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın serinin final filmi için bir araya geldi.

Filmde Kardeş Takımı, tarihin akışını ve geleceklerini korumak için son bir görevle geçmişe gitmek zorunda kalır. Vega şehrindeki eski bir krallıkta, dünya mirası olan ve paha biçilemez 'Yıldız Taşı' büyük bir tehlike altındadır. Kardeş Takımı, bugüne kadarki en zorlu ama aynı zamanda en eğlenceli macerasına atılırken, tarihi kostümleri, dönem atmosferini yansıtan renkli dekorları ve yüksek bütçeli prodüksiyonuyla izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. Takım ruhu, cesaret ve aile bağları hikayenin merkezinde yer alırken, film 2026 yılının öne çıkan yapımları arasında yer almayı amaçlıyor.

'EĞLENCELİ VE DUYGUSAL BİR SERÜVEN'

Filmin yapımcısı Ferhat Aslan, 'Kardeş Takımı 3' hakkında şöyle konuştu:

"Biz aile içeriği yapmak istedik. Öyle bir hayalle başladık; hiçbir kötü içeriği olmayan, gerçek anlamda aile olmanın, kardeş olmanın, nasıl bir aile oluruzun komik ve maceracı anlatımı olan bir filmimiz var. Aynı zamanda filmimiz gerçek anlamda sinematiği yüksek; sinemada insanları eğlendirecek, mutlu edecek ve sinema kalitesi Türkiye standartlarının üzerinde bir film oldu. İnşallah devamını getiririz diye düşünüyorum. Başrollerimizde sosyal medyada ünlü olmuş ama aynı zamanda dizilerde, filmlerde oynayan çok kaliteli ve çok yetenekli bir ekibimiz var" derken, filmin yönetmeni Bedran Güzel ise yaptığı açıklamada, "Serinin son filmi, aslında bir bitiş diyebiliriz ama her bitiş bir başlangıçtır. Seri boyunca her seferinde çıtayı artırarak seyirciye daha komik, daha eğlenceli, daha keyifli bir film izletmeye çalıştık. Serinin en son filmi olduğu için de hepimiz üzgünüz ama dediğim gibi çok büyük, çok ciddi emekler var. Benim için bir son değil; bu kadar tatlı oyuncularla tanıştım. Belki hayatımızın geri kalan hikayesinde de onlarla yeni projeler üreteceğiz. İzleyenler için de şunu söyleyeyim: Aksiyonu yüksek, zamanda yolculuk yaptıkları, heyecanlı, komik, tüm ailelerin çocuklarıyla rahatlıkla gelebileceği, kendimizden çok emin olduğumuz, çok sevdiğimiz, dürüst bir film yaptık."

Filmde, önceki görevlerinden tanıdığımız dört kardeş ve aileleri, hayatlarının en önemli göreviyle yüzleşirken hem geçmişle hem de kendi bağlarıyla sınanır. Bu büyük maceraya, aileye katılan yeni bir bebekle birlikte gelen yeni bir kardeş de eşlik eder. Kardeş Takımı için bu yolculuk yalnızca bir görev değil, aynı zamanda aile olmanın anlamını yeniden keşfettikleri duygusal bir serüvene dönüşür. Farklı dönemlerde yaşanan sürpriz olaylar kahkaha dolu anlara sahne olurken, filmin finali izleyicilere güçlü ve duygu yüklü bir kapanış sunar.

Sömestr tatilinden hemen önce vizyona giren filmi ilk hafta sonunda izleyen herkese, özel tasarlanan sınırlı sayıdaki taçlar sinema gişesinden hediye edilecek.