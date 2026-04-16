Manisa'da düzenlenmesi planlanan "Karavan Kore Kültür Günü" etkinliği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki elim olaylar nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 17 Nisan 2026 Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilmesi planlanan "Karavan Kore Kültür Günü" etkinliği ertelendi.

Kore Kültür Merkezi tarafından organize edilen etkinliğin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen elim olaylar nedeniyle ileri bir tarihe alındığı bildirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, Kore Kültür Merkezi'nin yaşanan acıları paylaşma ve toplumsal hassasiyetlere saygı gösterme anlayışı doğrultusunda böyle bir karar alındığı ifade edildi.

Yeni etkinlik tarihinin ilerleyen günlerde duyurulacağı öğrenildi. - MANİSA

