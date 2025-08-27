Karaman'da 7 Bin 450 Yıl Öncesine Ait Sokak Yapısı Bulundu

Karaman'daki Canhasan 3 Höyüğü'nde bulunan ve milattan önce 7 bin 450 yılları civarına tarihlendiği belirtilen sokak yapısında kazı çalışmaları sürüyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Baysal'ın başkanlığında 2022'den bu yana devam eden kazılarda, çanak çömleksiz Neolitik Dönem'e ait eserler çıkıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında merkeze bağlı Alaçatı köyünde devam eden kazılarda, 1 metre genişliğinde 8 metre uzunluğunda sokak yapısı bulundu.

"Bu bizim için çok sürpriz ve önemli bir çalışma"

Baysal, AA muhabirine, Canhasan Höyükleri'nin Orta Anadolu'da yatay höyükleşme örneklerinin görüldüğü ender yerleşmelerden bir olduğunu söyledi.

Canhasan 3 Höyüğü'nde beşinci sezon çalışmalarına devam ettiklerini belirten Baysal, dönemin çok güzel örnekleriyle karşılaştıklarını dile getirdi.

Baysal, şu anda gelmiş oldukları noktada 10 metreye 30 metrelik bir alanda çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Karşımıza çıkan mimari yapı son derece ilginç. Orta Anadolu çanak çömleksiz Neolotik Dönem'de ender görülen mimari türlerinden bir tanesinin örnekleriyle karşı karşıyayız. Burada her yapı kendi mimari duvarlarına sahip ve birbirlerine bitişik şekilde gelişiyor. Burası Çatalhöyük'ü hazırlayan öncü yerleşmelerden bir tanesi. Şu anda Canhasan 3 üzerindeki çalışmalarımız bize burada erken bir yerleşme olduğunu gösteriyor. Bu yerleşim içerisinde şehircilik anlayışının nasıl başladığını, ilk adımlarını görme imkanımız oldu. Bu bizim için çok sürpriz ve önemli bir çalışma. Burada bir sokak konsepti var. Bu konsept gelişerek günümüzdeki belki de büyük şehircilik anlayışının oluşmasında ilk adım olarak kabul edilebilir. Bu konsept ilk defa olmasa bile belki de Anadolu için veya bu dönem için yani çanak çömleksiz Neolitik için ilklerden bir tanesi. Sokak konsepti çok önemli bir buluntu olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda bulduğumuz sokak milattan önce 7 bin 450 yılları civarına tarihleniyor diyebiliriz."

"Ülkemizin arkeolojisinin çok zengin olduğunu söyleyebiliriz"

Baysal, çalışmalarda ev ve sokak yapısının yanı sıra çeşitli arkeolojik bulgular elde ettiklerini ifade etti.

Ortaya çıkartılan eserlerin dönem insanlarının yaşantısı hakkında önemli bilgiler sunduğunu vurgulayan Baysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışmalarımızda insanların geride bırakmış olduğu kültür kalıntılarının hepsini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Burada obsidiyenden (volkanik bir cam formu) yapılmış çok enteresan aletler var. Kesiciler, kazıyıcılar, bıçaklar ve ok uçları var. Ok uçlarının arasında üzerine çok ince desenler yapılmış olanlarına rastladık. Yine obsidiyenden bir aynamız elimize geçti. O da ender objelerden bir tanesi. Bu da yapılan araştırmaların hem kalitesini hem de ender rastlanan objelerin bu topraklarda çıktığını gösteriyor. Ülkemizin arkeolojisinin çok zengin olduğunu söyleyebiliriz."