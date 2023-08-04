Karakeçili'de 29. Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği Hazırlıkları Başladı

Karakeçili'de 2 Eylül'de gerçekleştirilecek 29. Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Şenlik hakkında bilgi veren Kaymakam Ali Can Uludağ, şenliğin eksiksiz ve sorunsuz gerçekleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Karakeçili'de 2 Eylül'de gerçekleştirilecek 29. Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği hazırlıkları kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ali Can Uludağ başkanlığında Karakeçili Parkı'nda düzenlenen toplantıda, önceki şenlikler değerlendirilerek, yeni öneriler görüşüldü.

Şenlik hakkında vatandaşları bilgilendiren Uludağ, şenliğin eksiksiz ve sorunsuz gerçekleştirilmesi için komiteler kurulup, görevlendirilmelerin yapıldığını ve davetiyelerin dağıtımına başlandığını söyledi.

Şenliğe katılacak siyasi parti temsilcilerinin, bürokratların, dışarından gelen misafirlerin ve Yörüklerin Karakeçililer tarafından en iyi şekilde ağırlanacağına inandığını aktaran Uludağ, şöyle konuştu:

"Şenliğimizin örf ve adetlerimize, geleneklerimize uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Karakeçili'nin tarihi yönünü de ön plana çıkarmak istiyoruz. Karakeçili'nin tarihi bir geçmişi var."