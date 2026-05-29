Bakan Ersoy: Karahantepe'yi güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Karahantepe Ören Yeri'nde çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı çalışmalarının sürdüğünü ve devam eden projelerin 2026 yılı sonunda tamamlanacağını duyurdu. Bakan Ersoy, "2026 yılı içinde uygulamaya başlayarak Karahantepe'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Karahantepe Ören Yeri'nde yürütülen çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı işi kapsamında süreç 2024 yılında başlatıldı. İhalesi 2024 yılının Ekim ayında gerçekleştirilerek ardından sözleşmesi yapılan projenin uygulama çalışmaları ise halen devam ediyor. Proje kapsamında 2 bin metrekarelik kazı ve araştırma evi, 150 metrekarelik buluntu deposu ve 35 metrekarelik su deposu inşa ediliyor. Ayrıca kazı alanının korunmasına yönelik üst örtü uygulaması da proje içinde yer alıyor. Bu çalışmalarla hem arkeolojik buluntuların korunması hem de kazı faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi hedefleniyor. Karahantepe'de yürütülen çalışmalar, kazı faaliyetlerinin ötesine geçerek alanın korunması, geliştirilmesi ve ziyaretçi deneyiminin güçlendirilmesine yönelik bütüncül bir yaklaşımla ilerliyor. Alanda yürütülen uygulamalar, hem bilimsel araştırma altyapısını güçlendirmeyi hem de ören yerini daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

'TAMAMLAMAK ÜZEREYİZ'

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmalara ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa Karahantepe'de Geleceğe Miras vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ören Yeri çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı kapsamında; kazı ve araştırma evi, buluntu deposu ve altyapı yapılarıyla birlikte alanı koruyacak ve bilimsel çalışmaları güçlendirecek önemli bir süreci yürütüyoruz. Ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerimizi de tamamlamak üzereyiz. 2026 yılı içinde uygulamaya başlayarak Karahantepe'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız. Bu süreçte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ile kazı başkanımız Prof. Dr. Sayın Necmi Karul ve ekibi başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

