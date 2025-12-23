Haberler

Karahantepe, 2025'in ilk 10 keşfi arasında gösterildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taş Tepeler Projesi'nin önemli bir parçası olan Karahantepe'nin, Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterildiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da yürütülen Taş Tepeler Projesi, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Projenin önemli bir parçası olan Karahantepe, Archaeology Magazine dergisi tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterilerek derginin kapağına taşındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da projenin uluslararası ölçekte elde ettiği bu başarıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen bilimsel çalışmaların insanlık tarihine dair mevcut kabulleri yeniden şekillendirdiğini vurguladı. Bakan Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Karahantepe, dünya sahnesinde! 26 Kasım'da 5'inci yılını kutladığımız Taş Tepeler Projesi'nin önemli bir parçası olan Karahantepe dünyanın saygın yayınlarından Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterildi ve derginin kapağında yer aldı. Bu topraklarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor. İnanıyorum ki mikro analizlerden arkeometriye, sembolik buluntulardan koruma faaliyetlerine uzanan bu kapsamlı süreç, Taş Tepeler'i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek. Anadolu'nun 12 bin yıllık hikayesini, bilimle gün yüzüne çıkarmaya, kültürel mirasımızı koruyarak dünyaya anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu büyük yolculukta emeği geçen başta Şanlıurfa Valiliğimize, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne, tüm bilim insanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

