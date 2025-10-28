Karabük Üniversitesi Öğrencilerinden Cumhuriyet Bayramı Klip Hazırlığı
Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırladıkları klipte Cumhuriyet'e dair mesajlar iletti. Klipte öğrenciler, Türk bayrağını açarak duygu dolu anlar yaşattı.
Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla klip hazırladı.
Fakültenin uygulama birimi Türker İnanoğlu Film Atölyesi tarafından hazırlanan klipte öğrenciler, Cumhuriyet'le ilgili mesajlar verdi.
Genel yönetmenliğini Doç. Dr. Burak Türten'in yaptığı klipte öğrenciler, derslerde öğrendiği teorik bilgiyi uygulama imkanı buldu.
Klibin sonunda öğrenciler, Türk bayrağı açtı.
O anlar, dronla havadan görüntülendi.
