Karabük Üniversitesi Öğrencileri Yetimlere Burs Desteği Sağlıyor

Karabük Üniversitesi öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri parayla yetimlere destek oluyor.

Kentteki yetimlere burs vermek isteyen üniversite öğrencileri, İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının "Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi" kapsamında 2019'da çalışma başlattı.

Kendi aralarında üyesi sayısı 12 ila 15 arasında değişen WhatsApp grupları kuran öğrenciler, ilk yıl 4 yetime burs verdi. Zamanla sayıları artarak 1500'ün üzerine çıkan öğrenciler, grup sayısını da 140'a çıkardı.

Her ay bir grupta harçlıklarından topladıkları 800 lirayı İHH Karabük'ün yetim hesabına yatıran öğrenciler, 140 yetime burs sağlıyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine, öğrencilerin İHH'nın projesi kapsamında yetimlere destek olacak çalışma yürüttüğünü söyledi.

Örnek çalışmanın hayata geçirildiğini belirten Kırışık, şöyle devam etti:

"Bu gerçekten öğrencilerimizin hem fedakarlığını hem sosyal sorumluluk üstlenmelerini hem de ihtiyaçlara karşı çözüm üretme kapasitelerini, becerilerini gösteren örneklik teşkil ediyor. Bize gelen bilgilere göre, Türkiye'de sadece üniversite öğrencilerimiz böyle proje başlatmış. Bu anlamda bütün Türkiye'ye, bütün üniversitelere, bütün dünyaya örnek olacak çok önemli proje. Projenin hem ülkemizdeki diğer üniversitelere ve diğer kurumlara da örnek olmasını hem de bütün dünyaya örnek olmasını istiyoruz."

Kırışık, projeyle yetimlerin yüzünün güleceğini, toplumun gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunulacağını kaydetti.

"Yetimlerin yüzünün gülmesi için mücadele ediyoruz"

İHH Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk de yetimleri sevindirmek ve onların yüzünü güldürmek için mücadele ettiklerini belirtti.

Şentürk, üniversite öğrencilerinin harçlıklarından biriktirdikleri parayla 140 yetime burs sağladığını dile getirerek, "Şu anda 140 WhatsApp grubumuz var. Bu Karabük Üniversitesi öğrencilerimizin, Karabük Üniversitemizin ve Karabük'ümüzün başarısıdır. Allah hepsinden razı olsun. Harçlıklarından bir yetime hamilik edecek rakam olarak belirlediğimiz 800 lirayı toparlayacak şekilde gruba üye aldılar. Topladıkları parayı Karabük İHH'nın yetim hesabına yatırıyorlar. Bizler de koordinasyonu sağlayarak yetimlerimize bu parayı burs olarak ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Karabük İHH Yetim Birimi Başkanı Bilal Kadıoğlu ise Karabük genelinde sponsorların desteğiyle 300 yetime 2025 yılı itibarıyla burs verdiklerini söyledi.

Bir aylık yetim bursu bedelinin 800 lira olduğunu anlatan Kadıoğlu, "Yetim kardeşlerimize sadece burs sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda oluşturduğumuz 'yetim havuzu' ile yetimlerin manevi ve maddi sıkıntılarına da yardımcı oluyoruz. Kira yardımlarından tutun da ödenecek faturalarına kadar sosyal diğer ihtiyaçlarına, manevi ihtiyaçlarına, psikolog desteğine kadar yetim kardeşlerimizin her türlü yanında olmaya çalışıyoruz. Yine havuzumuzda biriktirdiğimiz paralarla kardeşlik iftarları da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.