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KBÜ öğrencilerine "Cam Adam" belgeseliyle jüri özel ödülü

KBÜ öğrencilerine 'Cam Adam' belgeseliyle jüri özel ödülü
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Karabük Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 'Cam Adam' belgeseli, 5. TAYF Kısa Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı "Cam Adam" belgeseli, 5. TAYF Kısa Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Cam Adam" belgeseli, İstanbul'da düzenlenen festivalde ödül aldı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Cam Adam" belgesel filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen 5. TAYF Kısa Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Belgeselin yönetmenliğini Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Ahmet Hakan Kurt, görüntü yönetmenliğini ise Yusuf Karaaslan üstlendi. Proje ekibinde Kerim Demirtaş, Tolga Yüksel ve Tunahan Mirza Gülen yer alırken, belgeselin akademik danışmanlığını Doç. Dr. Burak Türten yürüttü.

İstanbul Atlas Sineması'nda düzenlenen ödül töreninde "Cam Adam" belgeselinin Jüri Özel Ödülü, sanatçı Gonca Vuslateri tarafından takdim edildi.

Festivalin gala gecesine İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Emre Tezmen, Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ile akademi, sinema, televizyon ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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