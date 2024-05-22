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Karabük'te Türk Mutfağı Haftası Lezzet Şenlikleri Devam Ediyor

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Karabük Valiliği koordinesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası Lezzet Şenlikleri, Safranbolu ilçesindeki programla devam etti. Şenlikler kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi ve konuşmalar yapıldı. Katılımcılar, kente özgü lezzetleri tattı. Etkinlikler yarın Hadrianopolis Antik Kenti gezisiyle sona erecek.

Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Lezzet Şenlikleri" sürüyor.

Karabük Valiliğinin koordinesinde dün başlayan "Lezzet Şenlikleri", Safranbolu ilçesindeki programla devam etti.

Şenlik kapsamında Hıdırlık mevkisinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Daha sonra Tarihi Çarşı Han Arkası'ndaki programda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, son yıllarda gastronomi turizminin de doğa, tarih, kültür ve deniz turizminin yanında geliştiğini söyledi.

"Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin, gastronomi turizmine büyük katkı sağladığını belirten Yavuz, "Çünkü dünya lezzetin peşinde koşuyor. Lezzet neredeyse onu arıyor, buluyor ve farklı lezzetlerin peşinden koşuyor. İnanıyorum ki; Karabük gastronomisi olarak da turizm şenlikleriyle, gastronomi turizmine katkı sağlarız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından folklor gösterisi sunuldu.

Şenliğe katılanlar, kente özgü lezzetler arasında yer alan Yazıköy keşkeği, safranlı zerde, piruhi, çullama tatlısı, Safranbolu kıtırı, Safranbolu lokumu ve ıhlamur balını tattı.

Etkinlikler, yarın Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti gezisiyle tamamlanacak.

Programa, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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