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Karabük'te "Bahaddin Gazi'yi Anma Günü ve Dede Yaylası Şenlikleri" düzenlendi

Karabük'te 'Bahaddin Gazi'yi Anma Günü ve Dede Yaylası Şenlikleri' düzenlendi
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Karabük'te "Bahaddin Gazi'yi Anma Günü ve Dede Yaylası Şenlikleri" gerçekleştirildi.

Karabük'te "Bahaddin Gazi'yi Anma Günü ve Dede Yaylası Şenlikleri" gerçekleştirildi.

Karabük Belediyesi ile Bahaddin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğinde Dede Yaylası'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, programda yaptığı konuşmada, kökleri asırlara uzanan bir medeniyetin evlatları olduklarını belirtti.

Bu toprakların manevi önderlerinin de olduğuna değinen Şahin, "Bahaddin Gazi, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli ve Şaban-ı Veli Hazretleri gibi manevi önderlerimizin irfanıyla, hikmetiyle ve dualarıyla aynı zamanda burayı ve Anadolu topraklarını kendimize vatan kıldık." ifadesini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da toplumları ayakta tutan en önemli şeyin manevi dinamikler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bahaddin Gazi Hazretleri'nin torunları olarak, Karabük'ün evlatları olarak, o nasıl Karabük'ün imarı için gayret ettiyse biz de Karabük'ün evlatları olarak gece ve gündüz demeden bu şehrin imarı, daha mamur olması, insanlarımızın daha huzurlu, daha güzel bir hayata sahip olmaları için çalışmaya devam edeceğiz."

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da şenliklerin pandemi nedeniyle verilen yedi yıllık aranın ardından yeniden yapıldığını bildirdi.

Çetinkaya, ortak Karabük sevgisinin ve kardeşlik bağlarının önemine işaret ederek, "Karabük Belediyesi olarak bir yandan şehrimizin çehresini yenilerken, diğer yandan geleneklerimizi ve kültürel zenginliğimizi yaşatıyoruz. Karabük sevgimiz, hemşehrilerimize duyduğumuz hürmet bizlere güç veriyor." dedi.

Bahaddin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Küçük ise Dede Yaylası'na yapılan altyapı ve yol hizmetleri için belediyeye ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okunan etkinlikte, katılımcılara pilav ikram edildi.

Kaynak: AA
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