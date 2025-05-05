Karabük'te Ayı Gülü Çiçeği Açtı
Karabük'ün Eflani ilçesinde koruma altındaki 'paeonia officinalis' çiçeği açarak doğaya renk kattı. Düğün çiçeğigiller familyasından olan bu bitki, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar görsel bir şölen sunuyor.
Karabük'ün Eflani ilçesinde "ayı gülü" diye bilinen koruma altındaki "paeonia officinalis" çiçeği açtı.
Düğün çiçeğigiller familyasına ait bitki, ilçenin farklı noktalarında ilkbahar aylarında çiçek açıyor.
Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri, görenlerin ilgisini çekiyor.
Doğal yayılış gösteren koruma altındaki çiçek, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat