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Hadrianopolis'te Arkeo-Terapi Sempozyumu

Hadrianopolis'te Arkeo-Terapi Sempozyumu
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Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'nde düzenlenen 2. Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştay ve Sempozyumu'nda, 20 ülkeden 30 sanatçı 'Arkeo-Terapi' kavramını işledi, sergiler açıldı ve çevrim içi eğitimler verildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde "2. Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştay ve Sempozyumu" gerçekleştirildi.

"Arkeo-Terapi: Yaşayan Kültürel Miras, Çokkültürlülük ve Ortak Belleğin Sanat Yoluyla Aktarımı" kavramının işlendiği çalıştaya, 20 ülkeden 30 sanatçı katıldı.

Çalıştayın ve sempozyumun düzenleme kurulu başkanı Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda Öz Çelikbaş, AA muhabirine, çalıştay ve sempozyum antik kentte düzenlendiği için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Uluslararası katılımcılara Türk kültürünü de tanıtma fırsatı bulduklarını ifade eden Çelikbaş, programlarda estetik kaygının olmadığı sanatsal pratikler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çelikbaş, çalıştay kapsamında çeşitli uygulamalar yapıldığını, sergiler açıldığını ve çevrim içi eğitimler verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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