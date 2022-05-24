Karabük Lezzet Şenlikleri beşinci gününde Yenice'deydi - Haberler

Karabük Lezzet Şenlikleri beşinci gününde Yenice'deydi

KARABÜK - Karabük Lezzet Şenlikleri'nin beşinci gününde Yenice ilçesinde yöresel ürünler sergilendi.

Yenice Ihlamur Teras'ta düzenlenen etkinlikte Yenice'ye özgü yöresel ürünler standlarda yerini aldı.

Karabük Valiliği koordinesinde Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin beşinci gününde Karabük'ün Yenice ilçesinde birbirinden çeşitli yöresel ürünler vatandaşların ikramına sunuldu.

Etkinliğin başlangıcında konuşma yapan Karabük Valisi Fuat Gürel bu etkinliklerin de artık bir turizm faaliyet kolu olduğunu belirterek, "Yöremizde üretilen, bize has olan bize ait olan değerlerimizin turizmde gelen misafirlere gösterilmesi ve sunulması onların beğenilerinin kazanılmasının sağlaması artık bir turizm faaliyeti koludur. Safranbolumuzla beraber Yenicemiz de bizim gözbebeği ilçemizdir. Doğa güzellikleriyle bölgemizin hatta sadece bölgemizin değil Dünya'nın nadide yerlerinden biri. Böyle bir yerde böylesine misafirperver hanımefendilerin eşliğinde inşallah Yenice'deki turizm faaliyetlerini geliştireceğiz. Sizler sayesinde de tarihimizin derinliklerinden gelen, kültürümüzün parçası olan yerel lezzetleri gelen misafirlerle tatmış olacağız" dedi.

Etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, yöresel ürünlerin tanıtımı ve tadımlanmasının ardından Yeni Şeker Kanyonu'na yapılan doğa yürüyüşü ile son buldu.