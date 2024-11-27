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Kar nedeniyle kapanan yolda hasta kadın paletli ambulansla hastaneye götürüldü

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Erzincan'ın Kemah ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki 94 yaşındaki hasta, paletli ambulansla hastaneye taşındı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dereköy köyünde 94 yaşındaki kadın rahatsızlanınca, yakınlarının ihbarı üzerine yolu kardan kapalı bulunan köye paletli ambulans yönlendirildi.

Yoğun kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken paletli ambulanstaki sağlık ekipleri, bir süre sonra köyde bulunan hastaya ulaştı.

Ekipler, hastayı yaptıkları ilk tedavinin ardından ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kar nedeniyle kapanan yolda hasta kadın paletli ambulansla hastaneye götürüldü
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat
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