Kapadokya'da öğrenci bereketi

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya, öğrenci turlarının artmasıyla birlikte yeniden hareketlendi. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katıldığı günübirlik ve konaklamalı geziler, bölgede yoğunluk oluşturdu.

Eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte Türkiye'nin farklı illerinden Kapadokya'ya düzenlenen okul gezilerinde gözle görülür artış yaşanıyor. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Sıcak hava balonları, peri bacaları, vadiler, açık hava müzeleri ve yeraltı şehirleri öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alırken, tur programları kapsamında rehberler tarafından bölgenin tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgiler veriliyor.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur yaptığı açıklamada, "İç turizmde öğrencilerimizin yoğun şekilde Kapadokya bölgesine geldiğini görüyoruz. Kapadokya coğrafi yapısı ve jeolojisi olarak ülkemizin en önemli noktalarından birisi. Bu nedenle tüm öğrencilerimizi Kapadokya'ya bekliyoruz" dedi.

Gaziantep'ten gelen Anıl Küpeli de açıklamasında, "Kapadokya'yı çok sevdik. Sabah da balonları izlemeye gittik. Tüm öğrencilere buraları görmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Beran Ercan da "Arkadaşlarımla gezmeye geldik. Peribacalarını gördük" dedi.

Emir Çayır ise "Sabah balonları izledik. Şimdi de tarihi yerleri ziyaret ediyoruz. Kapadokya'yı daha düz hayal etmiştim ama daha karışık geldi" şeklinde konuştu.

Kapadokya'ya gelen öğrenci gruplarının en çok ziyaret ettiği yerler arasında Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar ve Avanos bulunuyor. Öğrenciler hem eğleniyor hem de tarihi yerinde öğrenme imkanı yakalıyor.

Yetkililer, okul gezilerinin öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek, Kapadokya'nın eğitim gezileri için en önemli destinasyonlardan biri olmaya devam ettiğini vurguladı. - NEVŞEHİR

