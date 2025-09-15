Kapadokya'da At Çiftliği İşleten Semra ve Ömer Çifti, Turizme Katkıda Bulunuyor

Çocuklukları at sırtında geçen ve yolları Kapadokya'da kesişen Semra Şahin ve Ömer İlhan çifti, evlendikten sonra işletmeye başladıkları at çiftliğinde turizme katkıda bulunuyor.

İzmir'in Urla ilçesinde ailesine ait atlarla büyüyen Semra Şahin, liseden sonra eğitimine Kapadokya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümünde devam etti.

Semra Şahin, uygulamalı ders kapsamında ziyaret ettikleri Nevşehir'in Göreme beldesindeki at çiftliğinde tanıştığı Ömer İlhan ile 2021'de evlendi.

Uzun yıllar babasının işlettiği at çiftliğini devralan Ömer İlhan, "güzel atlar diyarı" olarak da bilinen Kapadokya'da 20 atın bakımını eşiyle yapıyor.

Turistlere bölgenin peribacalarıyla kaplı coğrafyasını at sırtında keşfetme imkanı sunarak turizme katkıda bulunan çift, vakit buldukça at binerek güzel manzaranın tadını çıkarıyor.

"Eşimle de burada tanıştık"

Ömer İlhan (36), AA muhabirine, eşiyle tanıştığı çiftlikte, çocukluktan dost oldukları atlarla bir arada mesleklerini sürdürmenin keyfini sürdüklerini söyledi.

Sabah erkenden eşiyle geldikleri çiftlikte atlarla ilgilenip günün planlamasını beraber yaptıklarını belirten İlhan, kendisinin turla ilgilendiğini, eşinin de binicilere eğitim verdiğini ifade etti.

Yaklaşık 25 senedir at bindiğini dile getiren İlhan, şöyle konuştu:

"Kapadokya turizme yatkın bir bölge olduğu için gelenlere, acemi insanlara ata binme deneyimi yaşatıyoruz. Atlarımızı tamamen ehlileştirip, acemi olan insanlara uygun şekilde eğitimini verip, gelen misafirleri burada mutlu etmek istiyoruz. Eşimle de burada tanıştık. O, at antrenörlüğü okumak için buraya gelmişti. Onların veteriner hocası aynı zamanda bizim atlarımıza da bakıyordu. Bir kısırlaştırma operasyonunu öğrencilerine uygulamalı ders şeklinde anlatmak istemişti. Tüm sınıfı aldı geldi. O arada Semra'nın atlarla haşır neşirliği, atlardan korkmaması, onlara olan sevgisi benim ilgimi çekti. Daha sonra tanıştık ve evlendik. 1,5 yaşında kızımız var. O da inşallah bizim gibi yetişecek."

"Herkesin gelip tecrübe etmesi gereken bir rota"

Semra Şahin İlhan (25) ise çiftlik işletmenin ekip işi olduğunu, eşiyle de güzel bir ekip olduklarını anlattı.

Hayatını, birlikte büyüdüğü atlarla, ailesini de katarak sürdürmenin heyecan ve mutluluk verici olduğunu vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:

"Babam sayesinde hep evde bir atımız olurdu. Ben yaş aldıkça atlarla olan iletişimim iyi olduğu için babam eğitimime karşı çıkmadı ve destekledi. O desteklediği için daha kolay oldu bazı şeyler. Burada bir aile işletmesi olmak insanlara ayrı bir güven sağlıyor. Kadınlarla ben ilgileniyorum, erkeklerle eşim ilgileniyor. Kapadokya bölgesi atçılık konusunda çok büyük bir değere sahip. Bu değeri daha da büyütmek istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Kesinlikle herkesin gelip tecrübe etmesi, gezmesi, atlarla birlikte öğrenmesi gereken dayanılmaz bir rota."