Kanseri yenen Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Paolo Susanni, 'şükran konseri' verdi

Geçen yıl yakalandığı akciğer kanserini tedaviyle atlatan 59 yaşındaki Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Paolo Susanni, üniversitede "şükran konseri" verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl akciğer kanseri teşhisi konulan İtalyan öğretim üyesi ve piyanist Doç. Dr. Paolo Susanni, kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapinin ardından sağlığına kavuştu.

Susanni, üniversiteden akademisyen arkadaşlarıyla, Yaşar Üniversitesi Ana Konferans Salonu'nda konser düzenledi.

Yaşar Üniversitesi akademisyenleri, öğrenciler ve Susanni'nin yakınlarının katıldığı konserde, seyirciler gözyaşlarını tutamadı.

"Aklıma ilk gelen şey, sigara içtiğim için kızımdan özür dilemek oldu"

Açıklamada Susanni'nin görüşlerine de yer verildi.

Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede kendisine kanser teşhisi konulduğunu anlatan Susanni, şu ifadeleri kullandı:

"Bana 6 hafta ila 2 ay zamanım kaldığı söylenmişti. Aklıma ilk gelen şey, sigara içtiğim için kızımdan özür dilemek ve finansal ayarlamalarımı yapmak oldu. Öleceğim diye korkmadım, hiç düşünmedim. Bütün odak noktam, şu anda ne yaptığım oldu. O zamandan beri de böyle. Geleceğin ve geçmişin tüm kavramlarını sildim. Çünkü ikisinde de yaşayamıyorsun. Gelecek hakkında düşündüğün her şey sadece bir tahminden ibaret ve bu bir zaman kaybı. Geçmişte yaşamak da kötü, çünkü geçmiş artık yok. Gelecekle ilgili planlar yapabilirsiniz fakat bütün hayatınızı bu planlara göre yaşamayın çünkü bir gün kansere yakalanırsanız ne olacak? Planların sana gülecek."

"Öğrencilerime daha önce söylediğim şeyleri söylemeyi bıraktım"

Yaşamının büyük kısmında öğretmenlik yaptığını ve gençlerle bir arada olduğunu da aktaran Susanni, şöyle devam etti:

"Öğrencilerime hep nasıl daha verimli, daha gayretli, daha fazla disiplin sahibi olabileceklerini anlattım. Genç insanların zamanını boşa harcamayı sevdiğini fark ettim. Çok verimsizler, disiplindense eğlence bulmak için her yolu deniyorlar. Fakat fark ettim ki genç olmak böyle bir şey. Çünkü genç insanlar daha yaşlı insanların sahip olmadığı şeylere sahip. Muazzam derecede enerjileri, hevesleri ve umutları var. Bu özellikler zaman geçtikçe ölüyor ve geri kalan hayatını, başarının gerçek motivasyonu olan bu güzel şeylere ne olduğunu düşünerek geçiriyorsun. Heves, umut ve çılgınlığınız yoksa özel bir şey yapamıyorsunuz. Bunlar yoksa sadece uyum sağlayıp hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu yüzden öğrencilerime daha önce söylediğim şeyleri söylemeyi bıraktım. Çünkü onların genç olması gerekiyor."

Tedavi sürecinde piyanodan uzak kaldığını aktaran Susanni, gördüğü tedavinin sol elini ve de piyano çalışını olumsuz yönde etkilediğini de ifade etti.