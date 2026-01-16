Haberler

Antalya'da kanseri yenen çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Güncelleme:
Antalya'nın Kaş ilçesinde, kanser tedavisini başarıyla tamamlayan 3 yaşındaki Gökçe Tezcan için düzenlenen etkinlikte gökyüzüne balonlar bırakıldı. Ailesi ve yakınları, sağlığına kavuşan Gökçe için öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla bir kutlama organize etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kanseri yenen 3 yaşındaki Gökçe Tezcan için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Orçun ve Gülsüm Tezcan çiftinin iki çocuğundan biri olan Gökçe Tezcan'a, yaklaşık 7 ay önce germ hücreli tümör teşhisi konuldu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde tedavi gören Gökçe Tezcan, kemoterapi sürecinin ardından ameliyat oldu. Zorlu geçen tedavi sürecinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuşan Gökçe için ailesi ve yakınları etkinlik planladı.

Diğer kızları Derin'in karne törenine katılan Tezcan ailesi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından okul bahçesinde balonlarla karşılandı.

Etkinlikte Gökçe için hazırlanan balonlar gökyüzüne bırakıldı. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de araçlarını balonlarla süsleyerek etkinliğe destek verdi.

Baba Orçun Tezcan, AA muhabirine, çocuğuna 24 Haziran 2025'te germ hücreli tümör tanısı konmasıyla tedavi sürecinin başladığını söyledi.

Yaklaşık 7 ay süren tedavinin ardından çocuğunun sağlığına kavuştuğunu anlatan Tezcan, kendilerine bu süreçte destek verenlere teşekkür etti.

Tezcan, gökyüzüne bırakılan balonların sadece Gökçe için değil, kanserle mücadele eden tüm çocuklar için bir umut olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Kültür Sanat
