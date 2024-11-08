KANAL D'nin Yeni Dönem Dizisi 'Annem Ankara' İlk Fragmanı Yayınlandı

KANAL D'nin merakla beklenen dönem dizisi Annem Ankara'nın ilk tanıtım filmi yayınlandı. Fragmanda Zuhal ( Bergüzar Korel ) kendi sesinden 'Hep sen mi ağladın?' sözleriyle 'Yalan Dünya' isimli türküye başlıyor. Daha sonra üç çocuğuyla bir dolmuşa binerken usta sanatçı Neşet Ertaş türkünün devamını getiriyor.

Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün (Hasan) başrollerini paylaştığı yapım, 1990'lı yılların Ankara'sında geçiyor. Kimseye evlat olamamış bir baba ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin hikayesini anlatan Annem Ankara, 'Benim Annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!' mottosuyla dikkat çekiyor.

ANNELERE SAYGI DURUŞU

Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı Annem Ankara, karşılaşılan tüm olumsuzluklara rağmen umudunu yitirmeden evlatlarına tutunan annelere bir saygı duruşu niteliğini taşıyor. Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

OYUNCU KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

YAKINDA KANAL D'DE

Yakın bir geçmişte, bilindik bir hikayeyi işleyen Annem Ankara dizisi, yakında Kanal D'de ekrana gelecek.