Üye Girişi
Haberler

KANAL D'nin Yeni Dönem Dizisi 'Annem Ankara' İlk Fragmanı Yayınlandı

KANAL D'nin Yeni Dönem Dizisi 'Annem Ankara' İlk Fragmanı Yayınlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D'nin merakla beklenen 'Annem Ankara' dizisinin ilk tanıtım filmi yayınlandı. Dizi, 1990'lı yılların Ankara'sında yaşanan zorluklara rağmen evlatlarına tutunan annelerin hikayesini anlatıyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün üstlendiği yapım, yakında izleyiciyle buluşacak.

KANAL D'nin merakla beklenen dönem dizisi Annem Ankara'nın ilk tanıtım filmi yayınlandı. Fragmanda Zuhal ( Bergüzar Korel ) kendi sesinden 'Hep sen mi ağladın?' sözleriyle 'Yalan Dünya' isimli türküye başlıyor. Daha sonra üç çocuğuyla bir dolmuşa binerken usta sanatçı Neşet Ertaş türkünün devamını getiriyor.

Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün (Hasan) başrollerini paylaştığı yapım, 1990'lı yılların Ankara'sında geçiyor. Kimseye evlat olamamış bir baba ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin hikayesini anlatan Annem Ankara, 'Benim Annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!' mottosuyla dikkat çekiyor.

ANNELERE SAYGI DURUŞU

Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı Annem Ankara, karşılaşılan tüm olumsuzluklara rağmen umudunu yitirmeden evlatlarına tutunan annelere bir saygı duruşu niteliğini taşıyor. Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

OYUNCU KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

YAKINDA KANAL D'DE

Yakın bir geçmişte, bilindik bir hikayeyi işleyen Annem Ankara dizisi, yakında Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi

Ebru'ya ödenen paraya itirazı var

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.