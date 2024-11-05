Üye Girişi
Haberler

KANAL D'nin Yeni Dizisi 'Uzak Şehir' 11 Kasım'da Başlıyor

KANAL D'nin Yeni Dizisi 'Uzak Şehir' 11 Kasım'da Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı 'Uzak Şehir' dizisinin toplu afişi yayınlandı. Mardin'de çekilen dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çekiyor.

KANAL D'nin AyNA Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir'in toplu afişi yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı yeni dizi Uzak Şehir 11 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de izleyici ile buluşacak. Mardin'in tarihi dokusunda çekimleri devam eden 'Uzak Şehir'in toplu afişi dizinin ana mekanlarının başında gelen Albora Konağı'nın bahçesinde çekildi. Afişte konakta yaşayan Albora ailesi fertleri, Cihan, Sadakat, Kaya, Nare, Alya ve oğlunun yanı sıra ailenin can düşmanı Baybarslar'ın oğlu Demir ve ailenin kavgalı olduğu amcaları Ecmel ve Şahin Albora'yı ilk kez yan yana olacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Heyecanla beklenen dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

Albora fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına sahne olacak dizi 'Uzak Şehir' çok 11 Kasım'da Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi

 Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir

Yeni kayyum sinyali mi verdi? Sarf ettiği cümle toplantıya damga vurdu

 Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın

Kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Wanda Nara ne paylaştı? Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? (WANDA VİDEO) TRUMP MI ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.