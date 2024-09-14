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Kanal D'nin Yeni Dizisi 'Annem Ankara' Çekimlerine Başladı

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Üç çocuklu bir annenin zorlu yaşam mücadelesini anlatan 'Annem Ankara' dizisinin çekimleri başladı. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrolleri paylaştığı dizi, 1990'ların Ankara'sında geçiyor ve annelik dramını gözler önüne seriyor.

ÜÇ erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan Kanal D dizisi 'Annem Ankara'nın çekimleri başladı. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Annem Ankara'nın setinden ilk görüntüler geldi.

1990'lı yılların Ankara'sında kimseye evlat olamamış bir adam ile çocuklarına hakkınca bakabilmek için erken yaşta emekli olan karısının hikayesi Kanal D ekranlarına geliyor. "Benim annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" mottosuyla dikkat çeken dizide Bergüzar Korel, bir evin içinde yalnız ama tüm zorluklara göğüs geren bir kadını canlandırıyor.

HER ŞEY ÇOCUKLARI İÇİN

Yakın dönem Ankara'sını çarpıcı bir biçimde anlatan Annem Ankara'da Mehmet Günsür de "Hasan" karakteriyle Zuhal'in hayatında hiç bağışlanmayacak günahlar işleyen bir koca rolünde. Zuhal'in çocuklarını tüm kötülüklerden korumak ve onlara mutlu bir hayat sunmak için tek başına verdiği hüzünlü mücadele, yürekleri burkacak.

YAKINDA KANAL D'DE

Yeni sezonda Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak dizinin senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alındı, projenin yönetmenliğini ise Faruk Teber yapıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak ve Celile Toyon, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Yıldıray Şahinler,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Kerem Eren, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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