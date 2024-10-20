Kanal D International, MIPCOM 2024'te Türk Dizilerini Tanıtıyor

DÜNYA televizyon endüstrisinin içerik fuarı MIPCOM, bu yıl 21-24 Ekim tarihleri arasında Cannes'da gerçekleşiyor. Kanal D International, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği İnci Taneleri ve Annem Ankara dizilerinin oyuncularıyla gerçekleştireceği Meet Our Stars (Yıldızlarla Buluşmalar) etkinliği ile büyük bir çıkış yapacak.

Küresel dizi pazarının en önemli oyuncularından biri olan Kanal D International, 40'ıncısı düzenlenen MIPCOM 2024'e geniş çaplı bir katılım sergiliyor. İnci Taneleri ve Annem Ankara dizilerinin başrol oyuncularının katılacağı 'Yıldızlarla Buluşmalar' etkinliğinde, Kanal D International'ın yeni içerikleri dünya televizyon devleriyle buluşacak.

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRK YILDIZLARI'NDA OLACAK

İnci Taneleri oyuncularından Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Selma Ergeç'in yanı sıra; Annem Ankara'nın başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür da 'Yıldızlarla Buluşmalar' etkinliğinde dünyanın önde gelen medya ve televizyon yöneticileri ile bir araya gelecek. Fabricio Ferrara'nın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan etkinlik, dünya basını tarafından da ilgiyle takip edilecek.

ULUSLARARASI BAŞARI: İNCİ TANELERİ

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan ve güçlü hikayesiyle uluslararası arenada dikkatleri üzerine çeken İnci Taneleri, Orta Doğu ve Orta Avrupa gibi pazarlarda şimdiden satış başarısı elde etti. Bu etkileyici yapım, MIPCOM 2024'ün de en gözde dizilerinden biri olacak.

ANNEM ANKARA: İLK KEZ SAHNEDE

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Annem Ankara, MIPCOM 2024'te dünya prömiyerini yapacak. Büyük merak uyandıran bu dizi, Türk dramalarının benzersiz anlatımını dünya izleyicileriyle buluşturmak için ilk kez sahneye çıkacak. Duygu dolu hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla Annem Ankara, uluslararası alanda ses getirecek yapımlar arasında yer alacak.

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER VE YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Kanal D International, MIPCOM'da İnci Taneleri, Annem Ankara ve Yalan gibi son dönemde ses getiren yapımlarını uluslararası medya gruplarına sunacak. Demirören Medya Grubu'nun üst düzey yöneticilerinin de katılım göstereceği fuarda, ortak yapımlar ve format anlaşmaları için dünyaca ünlü medya firmalarıyla görüşmeler yapılacak.

TÜRK DİZİLERİ DÜNYA İLE YARIŞACAK

100'den fazla ülke ile 11 binden fazla temsilcinin iştirak edeceği fuarda, yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplayan "Veda Mektubu", "Dönence" ve "Üç Kız Kardeş" dizileri de yer alacak. Latin Amerika'nın en prestijli ödül töreni olan Produ Awards'ta "Yabancı Dilde En İyi Kadın/ En İyi Erkek Oyuncu" ile "Yabancı Dilde En iyi Dizi" kategorisinde aday olan bu diziler uluslararası projeler ile aynı sahnede yer alacak.

MIPCOM fuarı, her yıl dünyanın birçok ülkesinden gelen film ve dizi sektörü temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. Farklı formatların tanıtımlarının da yapıldığı fuar, televizyon endüstrisine yönelik dünyanın en saygın organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.