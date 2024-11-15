Kanal D'de Yeni Dizi 'Annem Ankara' 20 Kasım'da Yayında

KANAL D'nin iddialı projelerinden 'Annem Ankara', 20 Kasım Çarşamba günü seyirci karşısına çıkacak. Dizinin ilk tanıtım filmi, Hasan (Mehmet Günsür) ve 3 erkek çocuğuyla umudunu kaybetmeden hayata tutunan Zuhal'in yaşamından bir kesit sunuyor. Fragman, ayrıca 90'lı yılların Ankara'sını tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor.

Annem Ankara'nın fragmanı "Bir kadın, dört adam. Annemin hikayesi bu" sözleriyle başlıyor. Tanıtım filminde evine haciz gelen ve fütursuzca hareket eden Hasan ile çocuklarına bakmak için genç yaşında emekli olmuş bir anne olan Zuhal'in aileyi kurtarmak için verdiği mücadele ekrana geliyor.

YAŞANANLAR OKAN YALABIK'IN SESİ İLE HAYAT BULUYOR

Diziye ilişkin ipuçları veren fragmanda, "Utanç bize kimden miras kalmıştı annemden mi yoksa babamdan mı? Faili babamdı ama silah yine annemin elinde kalmıştı" cümleleri de dikkat çekiyor. O cümleler ailenin ortanca çocuğu Başar'ın gözünden izleyici ile buluşuyor. Hikayenin anlatıcısı Başar'a sesi ile ünlü oyuncu Okan Yalabık hayat veriyor.

DENİZİ, BOĞAZI YOKTU

Atatürk Heykeli'nin bulunduğu Ulus Meydanı, Halk Ekmek büfesi ve izleyicileri 90'lı yıllara götüren kostüm ve aksesuarların öne çıktığı tanıtım filmi, "Denizi, boğazı yoktu ama benim annem Ankara'ydı" sözleriyle sona eriyor.

BKM İMZALI YENİ DİZİ 20 KASIM'DA KANAL D'DE

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin reji koltuğunda Faruk Teber oturuyor. BKM imzalı yapımın başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür paylaşıyor.

'Annem Ankara'nın oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Annem Ankara ilk bölümüyle 20 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D'de başlıyor.