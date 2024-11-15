Üye Girişi
Haberler

Kanal D'de Yeni Dizi 'Annem Ankara' 20 Kasım'da Yayında

Kanal D'de Yeni Dizi 'Annem Ankara' 20 Kasım'da Yayında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Annem Ankara' dizisi, 20 Kasım Çarşamba günü seyirciyle buluşuyor. Dram dolu hikayesi ve 90'lı yılların Ankara'sını yansıtan tanıtım fragmanı ile dikkat çekiyor.

KANAL D'nin iddialı projelerinden 'Annem Ankara', 20 Kasım Çarşamba günü seyirci karşısına çıkacak. Dizinin ilk tanıtım filmi, Hasan (Mehmet Günsür) ve 3 erkek çocuğuyla umudunu kaybetmeden hayata tutunan Zuhal'in yaşamından bir kesit sunuyor. Fragman, ayrıca 90'lı yılların Ankara'sını tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor.

Annem Ankara'nın fragmanı "Bir kadın, dört adam. Annemin hikayesi bu" sözleriyle başlıyor. Tanıtım filminde evine haciz gelen ve fütursuzca hareket eden Hasan ile çocuklarına bakmak için genç yaşında emekli olmuş bir anne olan Zuhal'in aileyi kurtarmak için verdiği mücadele ekrana geliyor.

YAŞANANLAR OKAN YALABIK'IN SESİ İLE HAYAT BULUYOR

Diziye ilişkin ipuçları veren fragmanda, "Utanç bize kimden miras kalmıştı annemden mi yoksa babamdan mı? Faili babamdı ama silah yine annemin elinde kalmıştı" cümleleri de dikkat çekiyor. O cümleler ailenin ortanca çocuğu Başar'ın gözünden izleyici ile buluşuyor. Hikayenin anlatıcısı Başar'a sesi ile ünlü oyuncu Okan Yalabık hayat veriyor.

DENİZİ, BOĞAZI YOKTU

Atatürk Heykeli'nin bulunduğu Ulus Meydanı, Halk Ekmek büfesi ve izleyicileri 90'lı yıllara götüren kostüm ve aksesuarların öne çıktığı tanıtım filmi, "Denizi, boğazı yoktu ama benim annem Ankara'ydı" sözleriyle sona eriyor.

BKM İMZALI YENİ DİZİ 20 KASIM'DA KANAL D'DE

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin reji koltuğunda Faruk Teber oturuyor. BKM imzalı yapımın başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür paylaşıyor.

'Annem Ankara'nın oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Annem Ankara ilk bölümüyle 20 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D'de başlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Depremin D'sini bilmeyen ilimizde korkutan sarsıntı
Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelin Evi kim kazandı? 15 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı haritası! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi? Rize'de fay hattı var mı? Rize deprem bölgesi mi? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.