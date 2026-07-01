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Eurovision Şarkı Yarışması'na Kanada da katıldı

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Kanada, 2027 yılında düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacağını duyurdu. Avrupa Yayıncılar Birliği, Kanada'nın yarışmaya katılan ilk yeni ülke olduğunu ve yarı finallerde yarışacağını açıkladı.

Kanada, 2027 yılında düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacağını duyurdu.

Eurovision Şarkı Yarışması'na 2015 yılında Avusturalya'nın katılmasından bu yana yeni bir ülke daha dahil oldu. Türkiye'nin de 2013 yılından bu yana katılım göstermediği yarışmada Kanada da sahne alacak. Etkinliğin organizatörü Avrupa Yayıncılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Kanada, yarışmaya katılan ilk yeni ülke oldu ve gelecek yıl yarışmaya katıldığında yarı finallerde yarışacak" denildi.

Geçtiğimiz yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen yarışmayı "Bangaranga" adlı şarkıyı seslendiren Bulgaristan temsilcisi Dara kazanmıştı. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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