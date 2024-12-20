Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti
Türk-İş'in teklifine göre hesaplandı! İşte kalem kalem yeni maaşlar
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması

Kamerun'da Türkçe Öğretmeni Yetiştiren İlk Adaylar Sertifikalarını Aldı

Kamerun'da Türkçe Öğretmeni Yetiştiren İlk Adaylar Sertifikalarını Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı ve Yaounde 2 Üniversitesi işbirliğiyle açılan Türkiye Araştırmaları Merkezi'nde Türkçe öğretmeni yetiştirme programını tamamlayan ilk adaylar, sertifikalarını aldı. Katılımcılara Türkçe dil bilgisi, öğretim yöntemleri ve Türk kültürü üzerine eğitim verildi.

Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Yaounde 2 Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolüyle üniversite bünyesinde açılan Türkiye Araştırmaları Merkezi'nde Türkçe öğretmeni yetiştirme programını başarıyla tamamlayan ilk adaylar, törenle sertifikalarını aldı.

Türkçe öğretmeni yetiştirme programı, TMV'nin desteğiyle Kamerunlu öğretmen adaylarına yönelik düzenlendi.

Program kapsamında katılımcılara Türkçe dil bilgisi, öğretim yöntemleri ve Türk kültürü üzerine yoğun eğitim verildi.

Eğitim programına katılan 9 öğretmen adayı, teorik ve uygulamalı dersleri başarıyla tamamladı.

TMV'nin Kamerun'daki eğitim projeleri arasında daha fazla Türkçe öğretmeninin yetiştirilmesi ve ülkede Türkçe eğitimi veren okulların sayısının artırılması yer alıyor.

"Her geçen gün öğrenci sayısı artıyor"

TMV Türkçe okutmanı Dr. Fatma Hoşça, AA muhabirine, 2021'de Kamerun'un ilk Türkçe kursunun TMV tarafından açıldığını kaydederek "Kamerunlu ilk Türkçe öğretmenlerini yetiştirmek TMV'ye nasip oldu." dedi.

Hem üniversitelerden hem de özel okullardan Türkçe eğitimi talebi aldıklarını anlatan Hoşça, "Son yıllarda Kamerun'da Türk diline ve Türk kültürüne ilgi giderek artıyor." ifadesini kullandı.

Halihazırda Türkiye Araştırmaları Merkezi'nde 60'tan fazla öğrencinin Türkçe öğrenimine devam ettiğini belirten Hoşça, her geçen gün öğrenci sayısının arttığını söyledi.

Hoşça, Türkçe öğretmen adaylarına ölçme değerlendirme, sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili derslerin yanı sıra materyal tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme, dil bilgisi ve dil kullanımları derslerinin verildiğini ifade etti.

Eğitimini tamamlayan Türkçe öğretmenlerinden Maoloud Amadaye Souleyman da "2021 yılında ilk defa TMV Türkçe kursuna geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum, şimdi Türkçe öğretmeni oldum." diye konuştu.

Türkçe konuşmayı ve Türk kültürünü çok sevdiğini ve Türkçeyi zevkle öğrendiğini kaydeden Souleyman, Kamerunlu hemşehrilerine Türkçe öğretmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Kamerun'da TMV

FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerini engelleme çalışmaları kapsamında Kamerun'da 2018'de Türkiye Maarif Vakfına devredilen okullar, nitelikli insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunarken başarısıyla da Türkiye'nin gurur kaynağı oluyor.

Kamerun'da FETÖ'den devralınan 6 okul, altyapı ve teknolojilerinin yenilenmesinin ardından TMV bünyesinde hizmet veriyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Kültür Sanat
img

Asgari ücretle ilgili net tahmin: En fazla bu kadar olur
img

Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
img

Bütün ülke onu konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri! Zirvedeki isim fark attı
Siyasetin nabzını tutan rapor! Zirvedeki isim fark attı
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Aralık Bağcılar, Esenler, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Arka Sokaklar CANLI izle! 20 Aralık Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ertuğrul Sağlam kimdir, istifa mı etti? Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam neden istifa Manisa elektrik kesintisi! 20-21 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Aralık Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? ZTK Galatasaray'ın rakipleri kimler oldu? Galatasaray hangi takımlarla, ne zaman oynayacak? Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar'da mı oynayacak? ATV CANLI YAYIN İZLE || 20 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? MasterChef Dilara kimdir, ne iş yapıyor? Dilara Başaran kaç yaşında ve nereli? Masterchef 20 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.