Kaleli öğrenciler halk oyunlarında bölge derecesi aldı

Denizli'nin Kale ilçesindeki Mustafa Şipar Anadolu Lisesi öğrencileri, İzmir'de düzenlenen halk oyunları yarışmasında önemli dereceler elde etti.

Denizli'nin Kale ilçesinde eğitim veren Mustafa Şipar Anadolu Lisesi öğrencileri Süleyman Sarıcan ve Alparslan Nakçı, İzmir'de gerçekleştirilen halk oyunları yarışmasında ilçeye gurur yaşattı. Yarışmada sergiledikleri performansla dikkat çeken öğrenciler, düzenlemesiz dalda bölge birinciliği elde ederken, düzenlemeli dalda ise bölge ikincisi oldu.

Elde edilen başarı, hem okul yönetimi hem de ilçe genelinde büyük sevinçle karşılandı. Başarılı öğrenciler tebrik edilerek, ilerleyen süreçte daha büyük başarılara imza atmaları temenni edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı