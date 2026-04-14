Kaleli öğrenciler halk oyunlarında bölge derecesi aldı
Denizli'nin Kale ilçesindeki Mustafa Şipar Anadolu Lisesi öğrencileri, İzmir'deki halk oyunları yarışmasında sergiledikleri performansla düzenlemesiz dalda bölge birincisi, düzenlemeli dalda ise bölge ikincisi oldular. Elde edilen başarı, okul ve ilçe genelinde sevinçle karşılandı.
Denizli'nin Kale ilçesinde eğitim veren Mustafa Şipar Anadolu Lisesi öğrencileri Süleyman Sarıcan ve Alparslan Nakçı, İzmir'de gerçekleştirilen halk oyunları yarışmasında ilçeye gurur yaşattı. Yarışmada sergiledikleri performansla dikkat çeken öğrenciler, düzenlemesiz dalda bölge birinciliği elde ederken, düzenlemeli dalda ise bölge ikincisi oldu.
Elde edilen başarı, hem okul yönetimi hem de ilçe genelinde büyük sevinçle karşılandı. Başarılı öğrenciler tebrik edilerek, ilerleyen süreçte daha büyük başarılara imza atmaları temenni edildi. - DENİZLİ